Иван Ургант уехал в Грузию на фоне скандала с концертом в память Окуджавы

Телеведущий обосновался на родине жены

Еще совсем недавно популярный российский телеведущий Иван Ургант был одним из самых востребованных в стране шоуменов. Однако из-за неоднозначного поведения после событий февраля 2022 года комик оказался в опале. Иван перестал появляться на федеральных каналах, его авторский проект "Вечерний Ургант" сняли с эфира. Теперь выяснилось, что шоумен уехал в Грузию.

Особое внимание эта поездка привлекла на фоне того, что недавно Иван Ургант угодил в громкий скандал. Неприятная ситуация произошла вокруг мероприятия, посвященного памяти Булата Окуджавы, отмечает женский журнал "Клео.ру". Изначально шоумен должен был исполнить там композицию "Нам нужна одна победа", которую пела его легендарная бабушка Нина Ургант в шедевре советского кинематографа "Белорусский вокзал".

Фамилия Урганта была на афише концерта, однако в самый последний момент его участие было отменено. Как оказалось, решение по Ивану приняли неожиданно для многих. Вдова Окуджавы даже лично приносила извинения за произошедшее. Ольга вышла на сцену и сообщила, что выступление Ивана отменили в самый последний момент, что стало шоком для многих.

Судя по всему, после неприятного инцидента шоумен решил отдохнуть в теплой стране. Ургант отправился на историческую родину своей жены Натальи Кикнадзе. Там Иван отлично проводит время, посещает увеселительные заведения и вовсю развлекается.

К слову, ранее была раскрыта связь Ивана Урганта с блогером Еленой Блиновской.