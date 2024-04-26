Иван Ургант после скандала с отъездом вовзвращается к зрителям

"Заезжий музыкант": Ургант после скандала с отъездом вовзвращается к зрителям
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеведущий снова будет зарабатывать в России

После событий февраля 2022 года Иван Ургант обнародовал пост с черным квадратом в запрещенной затем социальной сети. Он уехал с семьей в Израиль, хотя и говорил, что это не бегство, а всего лишь творческий отпуск. Правда, с 2018 года шоумен имеет гражданство на Святой Земле.

Его шоу "Вечерний Ургант" было снято из эфира Первого канала. И простой народ после этого скандала с отъездом стал считать телеведущего предателем. Хотя Дмитрий Песков и назвал его "патриотом, который просто испугался или запутался". 

До сих пор Ургант продолжал зарабатывать ведением корпоративов и зарубежных музыкальных фестивалей. Теперь же он возвращается к московским зрителям. И 11 мая выйдет на сцену Концертного зала имени Чайковского как участник вечера в честь 100-летия Булата Окуджавы. Его имя в афише в свете всех событий не может не удивлять.

Фото: Утро.ру

За удовольствие увидеть его на сцене престижного концертного зала в программе с символичным названием "Заезжий музыкант" надо выложить до 4500 рублей. Для Москвы это – небольшие деньги. Правда, гонорар Ивана Урганта за это мероприятие держится в секрете.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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