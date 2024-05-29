Судьба Урганта в России: сможет ли он повторить свой успех

Судьба Урганта в России: сможет ли он повторить свой успех
Иван Ургант. Фото: соцсети
Астролог и нумеролог Екатерина Нероева дала свой прогноз по поводу ближайшего будущего Ивана Урганта

В этом году Иван Ургант попадает в первый цикл. Это число тотальных перемен говорит о новом этапе в жизни через очищение. Его главный урок в этом году – посеять семена: то есть начать что-то новое, укрепить свой бизнес или открыть новый. Вообще, фокус внимания в период с 46 до 47 лет Ивану необходимо сосредоточить на бизнесе. Если у него крепкие отношения в плане любви, то нужно обязательно выйти на новый уровень. Это все может произойти через развитие, обучение. Обновление на всех уровнях – это самое главное, что нужно сделать. Иначе следующие 8 лет у него ничего не будет продвигаться.

Также Ивану Урганту нужно в глобальном смысле выйти на новую ступень развития, поучаствовать в каком-то крупном проекте, стать востребованным профессионалом в своей сфере. Но такое случится только в том случае, если он комфортно сейчас себя чувствует, находится в своей среде, на своём месте и абсолютно принимает себя, доволен своей жизнью, работой, состоянием. Тогда жизнь может подарить Ивану Урганту уникальные возможности для того, чтобы человек проявил себя и получил славу, известность, рост и успех.

Если это касается России, то Иван Ургант должен показать себя, не сидеть на месте, а идти в рост и успех. В противном случае, если человек все критикует, не принимает себя, свою работу, страну и свой город, не наладил свои отношения с близкими, то все возможности перед ним закроются. Ему важно осмыслить сейчас прошлое, и тогда у него все получится.

Сейчас он в первом цикле, это полное обновление себя, когда можно начать все с чистого листа. Судьба сама даёт ему все в руки. Это все касается России. Если он не начнёт, то у него следующий цикл 7 – это очень опасный цикл, где он даже может остаться в одиночестве. То есть у него ничего не будет меняться. В первом цикле сейчас все зависит от него.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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