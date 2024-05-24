Продюсер Дворцов высказался о возвращении в эфир "Вечернего Урганта"

Решена судьба "Вечернего Урганта": заявление продюсера
Иван Ургант. Кадр: "Вечерний Ургант", Первый канал
Вряд ли шоу снова будут показывать на ТВ

Продюсер Сергей Дворцов считает, что будущее программы "Вечерний Ургант", несмотря на все попытки создателей вернуться в эфир, предрешено. Вряд ли даже в случае пропуска она снова будет собирать зрителя. И на это есть две причины.

Первая заключается в конкуренции. На замену шоу Урганта пришел Павел Воля со своим проектом вечерней юмористической передачи. И она, по его словам, оказалась гораздо успешнее. Юморист сумел сделать довольно удачный формат, ему удается держать марку и рейтинги. И снимают передачу довольно "вкусно", говорит продюсер.

Вторая заключается в позиции самого Ивана. Два года назад он сделал заявление, которое ему не могут простить до сих пор. И если ведущий снова начнет снимать шоу, то вряд ли рейтинги будут прежними.

"Ему нужно публично извиниться перед страной, поклонниками и взять слова назад. Вот тогда, и то не факт, наш народ его простит", – считает Дворцов.

Ранее стало известно, что Иван Ургант нашел новую работу в Европе. Вместе со своим другом и коллегой Владимиром Познером он отправился на гастроли с интеллектуальными беседами. Стоимость билетов на их выступления начинается от 159 евро, или 15 тысяч рублей.

Источник: Страсти
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