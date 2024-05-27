Рудченко рассказал, при каком условии Орбакайте может вернуться в Россию

Певица всегда зарабатывала в нашей стране

Долгие годы популярной российской певице Кристине Орбакайте удавалось успешно жить на две страны. Знаменитость достаточно давно и плотно обосновалась в США вместе с семьей, однако это не мешало ей регулярно наведываться в Россию на заработки. Однако в последнее время ситуация резко изменилась. Впрочем, Орбакайте еще может вернуться в Россию.



С соответствующим заявлением выступил популярный российский продюсер Павел Рудченко. Как известно, проблемы у Орбакайте начались на фоне поведения ее матери Аллы Пугачевой. Экс-примадонна отечественной эстрады позволила себе ряд жестких высказываний в адрес России и россиян, чем сильно разочаровала теперь уже бывших фанатов.

После этого люди припомнили, что дочка Пугачевой живет в недружественной стране – Соединенных Штатах Америки, и пошло-поехало. Кристину начали бойкотировать, ее концерты часто отменяли. Однако, как считает Павел Рудченко, у Орбакайте есть шанс реабилитироваться.

Все, что требуется от певицы – четко обозначить свою позицию по поводу событий на международной арене. Если артистка заявит о пророссийских взглядах, поклонники быстро ее простят, убежден продюсер. Даже неприятный флер от Пугачевой не сможет повлиять на ситуацию.

"Репутация ее токсичной мамы не сможет повлиять на ее дальнейшую карьеру", – заявил Рудченко.

К слову, ранее Орбакайте решила хорошенько подзаработать на американцах.