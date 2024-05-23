Никита Пресняков чуть не рухнул в обморок на людях

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Все семейство беглой певицы Аллы Пугачевой находится под пристальным вниманием прессы. Информационное пространство всколыхнули новости о том, что внук бывшей примадонны отечественной эстрады Никита Пресняков чуть не лишился сознания на публике.
О неприятном инциденте сын Кристины Орбакайте рассказал сам. Молодой музыкант сообщил, что с размахом отметил свой 33-й день рождения. Одним из развлечений на этом приятном празднике стала прогулка в парк аттракционов. К сожалению, увеселительное мероприятие чуть не закончилось большими проблемами.
Парень рассказал, что прокатился на одном из аттракционов вместе со своей молодой красавицей-женой и друзьями. Однако все пошло не по плану. В какой-то момент Никита Пресняков почувствовал себя очень плохо и чуть не лишился сознания.
"В глазах потемнело, чуть сознание не потерял… Никогда такого не было", – поведал парень в социальных сетях.
Артист отметил, что раньше с ним ничего подобного не случалось. Такие проблемы со здоровьем вызвали серьезные опасения.
К слову, ранее стало известно, что Кристина Орбакайте решила неплохо заработать на американцах.
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