Орбакайте пожалела о завершении карьеры в кино

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Рождение в семье тогда еще примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой определило судьбу ее дочери. Практически с самого начала было понятно, что Кристина Орбакайте будет новой звездой шоу-бизнеса. При этом изначально девушка больше склонялась к карьере артистки. Кристина до сих пор испытывает определенные страдания из-за того, что ее карьера в кинематографе стремительно закончилась.
Как напоминает женский журнал "Клео.ру", больше четырех десятилетий назад Орбакайте снялась в нашумевшей киноленте "Чучело". Молодую актрису тогда приняли на ура. Ей хорошо удалась драматическая роль главной героини.
К сожалению, вскоре в России начались серьезные проблемы с кинематографом: новые фильмы практически не снимали, поэтому Орбакайте пришлось искать себя на новом поприще. Тогда она и решила стать певицей.
Впрочем, вокальные данные звезды мало кому показались убедительными: Кристину сильно критиковали, считая, что девушка зря решилась покорять эстраду. Орбакайте сообщила, что до сих пор скучает по кинематографу и с большим удовольствием снялась бы в каком-нибудь хорошем фильме, однако пока такие предложения девушке не делают.
К слову, недавно Кристина Орбакайте удивила публику, выйдя в свет в платье с изображением матери.
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