Стоимость билетов на концерт Орбакайте в США составила от 89 долларов

Орбакайте хочет заработать на американцах: раскрыта стоимость билетов
Кристина Орбакайте. Фото: соцсети
Артистка устраивает большой западный тур

Долгое время популярная певица Кристина Орбакайте старалась усидеть на двух стульях. Большую часть жизни она проводит в Соединенных Штатах Америки, однако деньги обычно зарабатывала на концертах в России. Впрочем, с недавнего времени отношение к звезде изменилось, во многих городах ее начали бойкотировать и отменять выступления. Теперь Орбакайте решила подзаработать на американцах, она устроила большой тур по США и Канаде.

Стоит отметить, что еще недавно американцы возмущались из-за слишком дорогих билетов на концерт Орбакайте. Некоторое время назад певица за счастье лицезреть себя на сцене требовала от 350 долларов. В этот раз цены оказались значительно более демократичными. Теперь билет на концерт Орбакайте можно купить за сумму в размере от 89 до 100 долларов.

Концертный тур дочери Аллы Пугачевой стартует 16 сентября и продлится две недели. В Сан-Франциско, Бостоне, Лос-Анджелесе и Майами цены на билеты начинаются от 89 долларов. Купить билет на концерт Кристины, который пройдет в Торонто, Нью-Йорке, Филадельфии и Денвере, можно за 91 доллар.

Стоит отметить, что проблемы у Орбакайте начались на фоне неоднозначных заявлений ее матери Аллы Пугачевой. Бывшая примадонна отечественной эстрады позволила себе несколько нелицеприятных высказываний в адрес России и ее жителей. Орбакайте аккуратно поддерживает свою мать – недавно она вышла в свет в платье с изображением родительницы.

Источник: Eventcartel ✓ Надежный источник
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