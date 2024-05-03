Орбакайте пообещала россиянам "спеть на бис"

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В начале года Кристина Орбакайте лишилась большинства концертов в своем гастрольном туре по России. Региональные власти один за другим отменяли выступления певицы, несмотря на распроданные билеты. На это они пошли из-за высказываний ее матери Аллы Пугачевой, политического молчания самой артистки и возмущения общественников.
Вскоре после этого Орбакайте отправилась за границу. Сперва она анонсировала представление в США, которое получило скандальный резонанс из-за стоимости билетов, а после улетела вместе с семьей во Францию. Ситуацию с отменой концертов в России она не комментировала. До этого момента.
На странице Орбакайте в социальных сетях появилась новая публикация, на которой артистка позирует возле зеркала. 52-летняя звезда красит губы в роскошных интерьерах, демонстрируя публике свою пятую точку. В качестве подписи к снимку Кристина решила процитировать свою мать.
"Я вам спою еще на бис", – вспомнила она строчки из песни Пугачевой, сопроводив это голубем мира.
Журналисты полагают, что так Орбакайте решила впервые прокомментировать отмену всех своих выступлений в России. Пока артистку на российских площадках не ждут, а афиша ее представлений на сайте недоступна. Гастрольный тур певицы по США и Канаде запланирован на сентябрь.
Ранее Кристина Орбакайте вышла в свет в платье с изображением Пугачевой на груди.
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