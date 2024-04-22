Стало известно, как живет актер Анатолий Кот

В жизни артиста произошло немало знаменательных событий

Популярный российский артист Анатолий Кот завоевал внимание публики после выхода на экраны таких известных кинолент, как "В августе 44-го", "Каменская-2", "Брестская крепость", "Молодежка", "Битва за Севастополь", "Небеса подождут", "Черный пес" и других. Журналисты выяснили, как сейчас складывается судьба актера.



Стоит отметить, что в жизни знаменитости отметились одни из самых известных российских женщин. Так, супруга выдающегося режиссера Андрея Кончаловского, Юлия Высоцкая в свое время была замужем за Котом. Любопытно, что брак был оформлен не по любви, а по расчету. Когда Юлия и Анатолий учились в вузе, девушке потребовалась белорусская прописка, чтобы работать в театре Янки Купалы, тогда друзья и расписались.

В начале двухтысячных в прессе активно судачили о романе Анатолия с дочерью Аллы Пугачевой, Кристиной Орбакайте. Такие слухи появились после совместной работы артистов над кинокартиной "Родственный обмен". Там Анатолию посчастливилось лежать в одной постели с оголенной Кристиной. Кот уверяет, что откровенные съемки в кино не переросли в роман, однако слухи об этом были громкие.

10 лет назад у Анатолия резко подорвалось здоровье. В сорокалетнем возрасте он пережил инфаркт. После этого Кот стал внимательно следить за здоровьем и старается вести правильный образ жизни.

Сейчас Анатолий Кот – востребованный артист, он много играет в театре и снимается в кино. Только в прошлом году актер был задействован в телесериалах "Тетка", "Тайм аут", "Расплата" и "Умнее, чем я".

К слову, ранее певица Азиза вспомнила о прошлом Филиппа Киркорова.