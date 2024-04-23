Новое фото Пугачевой без фильтров шокировало народ

Новое фото Пугачевой без фильтров шокировало народ
Фото: соцсети
Публика начала подозревать, что состояние артистки ухудшилось

В последнее время Алла Пугачева стала чаще показывать свои фотографии и видео, на которых снимает себя крупным планом с наложением масок и фильтров. Народ активно критикует звезду за попытки молодиться, ведь на других публикациях в соцсетях ее возраст скрыть не удается. 

Больше всего людей шокируют последствия возможных хирургических вмешательств, из-за которых, по их мнению, знаменитость стала не похожа на себя. А недавнее фото с поклонниками и вовсе заставило публику шептаться, что со здоровьем Пугачевой ситуация обстоит неважно.

На появившемя в соцсетях снимке Алла Борисовна позирует в черном брючном костюме и серой куртке. Ее лицо было закрыто темными очками. Пользователи обратили внимание, что знаменитость стояла, держась за кресло, словно может упасть в лубую минуту. Кто-то заявил, что один глаз Примадонны был полузакрыт, а другие выразили мнение, что рот артистки перестал смыкаться после череды хирургических вмешательств.

Фото: соцсети

"Болезненная старая бабулька, ее пожалеть только", – пишут ей в комментариях.

Ранее стало известно, сколько стоит единственная квартира Пугачевой в России.

* Максим Галкин признан иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: соцсети
По теме

Три американские ракеты атаковали Крым

Вражеские снаряды были сбиты ПВО

Разбомбить посольство США в Москве: МИД РФ выступил с заявлением

Позицию России обозначила Мария Захарова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей