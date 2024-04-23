Стало известно о жестком ультиматуме Пугачевой от Орбакайте

Родственники не могут похвастаться идеальными отношениями

После резких заявлений в адрес России между Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте произошел конфликт, уверяет таролог Марианна Абравитова. По ее словам, отношения матери и дочери в последнее время сильно испортились.

Она пояснила, что Орбакайте пока не собирается отказываться от своих концертов на российских площадках, поскольку ей надо зарабатывать деньги. Но периодические высказывания Примадонны в общественном пространстве наносят серьезный вред ее карьере, ведь все спрашивают потом за это с Кристины.

"Она не молчит, и у них сейчас возникла очень жесткая напряженность, вплоть до того, что какие-то ультиматумы предъявляются с той и другой стороны друг другу", – говорит таролог.

Специалист утверждает, что отношения между матерью и дочерью сейчас находятся в глубоком кризисе, и никаких тенденций к их улучшению пока нет. Но показывать, что в семье возникли трудности, обе артистки не хотят. Именно поэтому Орбакайте публично поздравила Пугачеву с юбилем.

Ранее стало известно, что дочь Примадонны уехала из США после скандала с концертом. Артистка вместе с семьей отправилась во Францию.