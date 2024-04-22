Барецкий заявил об условии, чтобы выкупить замок Пугачевой в Грязи

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Скандально известный шоумен Стас Барецкий некоторое время назад начал убеждать общественность в том, что испытывает самые горячие чувства к беглой примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой. Более того, он утверждает, что певица якобы продала ему свой роскошный замок в деревне Грязь. Теперь Барецкий выдвинул одно условие по продаже резиденции.
Станислав заявил, что желает связать свою судьбу с Аллой Пугачевой. Он хочет жениться на певице и тогда готов вернуть ей замок. Барецкий утверждает, что в прошлом году именно ему была продана резиденция звездного семейства. Более того, Станислав заявил, что находится в контакте с Аллой Борисовной. По его словам, артистка хочет вернуть себе замок.
Стас уверен, что Пугачева уже скоро вернется в родную страну. По его информации, певица должна появиться в России в период майских праздников. Барецкий заявил, что готов продать замок прежней владелице, если она согласится развестись с текущим мужем и связать свою судьбу со Станиславом.
Барецкий также сообщил журналистам, что в прошлом году приобрел замок за 450 миллионов рублей, а продать желает за 1 миллиард рублей. Также Стас продолжает лелеять надежду построить счастливую семью с Аллой Борисовной.
"Будем жить в свое удовольствие, а мотаться по странам в ее возрасте уже бессмысленно. Так что сейчас ведем переговоры: или выкупает замок, или выходит за меня замуж", – поделился мечтами шоумен.
К слову, ранее стало известно, что Алла Пугачева изменила своему законному мужу.
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