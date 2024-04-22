Киркоров рассказал об измене Пугачевой во время их брака

Всплыла грязная правда о певице

Семейная жизнь бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой не перестает интересовать общественность. Недавно всплыли неприятные подробности отношений певицы с законным супругом. Когда Пугачева была в официальном браке с Филиппом Киркоровым, она позволила себе пойти на измену.



Такой нелицеприятной правдой поделился сам экс-супруг. С момента развода артистов прошло уже почти два десятилетия, так что все обиды давно забыты. Но когда ситуация только произошла, Киркоров чувствовал себя крайне неприятно. Он сообщил, что целых четыре года фактически был "рогоносцем".

Не сложно догадаться, что речь идет о начале отношений Пугачевой с юмористом Максимом Галкиным*. Киркоров сообщил, что имел "удовольствие" лично наблюдать за тем, как молодой артист обхаживает его законную супругу. В конце концов, экс-примадонна попала под силу обаяния пародиста и вступила с ним в отношения.

"Начал ее обхаживать, и она поплыла. Я понимал, что рогоносец четыре года. Это, конечно, было неприятно. Она счастлива с этим человеком. Дай Бог ей здоровья", – вспоминает о былом предательстве обманутый муж.

К слову, ранее Филипп Киркоров позволил себе публично оскорбить Аллу Пугачеву. Артист не постеснялся обратить внимание на пожилой возраст бывшей супруги.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.