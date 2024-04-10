Киркоров назвал Пугачеву "бабушкой"

Киркоров публично оскорбил Пугачеву
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист описал бывшую супругу одним словом

Филипп Киркоров решил попробовать себя в юмористическом амплуа. Сейчас он выступает вместе с бывшей командой КВН "Борцы" на шоу телеканала НТВ "Звезды", рассказывая шутки и принимая участие в миниатюрах на сцене. И во время одного из последних выпусков артист неожиданно публично оскорбил Пугачеву.

С момента разрыва отношений Киркоров ни разу не позволил себе резкого заявления в адрес Примадонны. Напротив, он всегда защищал бывшую супругу, особенно когда она столкнулась с жесткой критикой из-за своего отъезда из России. При этом нынешний супруг Аллы Борисовны во время своих выступлений за границей нередко говорит колкости в адрес певца. И это, вероятно, вынудило Филиппа поддеть артистку в публичном пространстве.

Во время шоу Киркоров, говоря о Пугачевой, назвал ее бабушкой, чем вызвал громкий смех у членов жюри. Однако быстро поправил себя.

"Моя бабушка говорила "Не ойкай, не рожаешь". А еще одна бабушка... ой, не бабушка, а подруга...", – сказал артист и начал нервно смеяться.

Ранее Регина Тодоренко показала, как во время совместных съемок Киркоров публично пригрозил ее детям.

Источник: НТВ
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