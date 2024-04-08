Собчак нашла способ спасти репутацию Пугачевой в России

Артистке готовят подарок ко дню рождения

Журналистка Ксения Собчак планирует снять документальный фильм, посвященный Алле Пугачевой. По слухам, его основной целью будет попытка обелить репутацию артистки, которую в последнее время крайне резко воспринимает российская публика.

Общественник Виталий Бородин утверждает, что работа над картиной уже идет – ее намереваются выпустить в качестве подарка Пугачевой к 75-летнемую юбилею.

"(Фильм должен) напомнить россиянам о мощной фигуре звезды, которая пережила всех советских генсеков", – заявил Бородин.

Что именно будут показывать в картине – не сообщается. Несколько лет, как говорят источники, Собчак пытается взять интервью у Пугачевой, но безуспешно. Не исключено, что ради задумки Алла Борисовна могла согласиться ответить журналистке на пару вопросов.

Также поговаривают, что свой юбилей Примадонна планирует праздновать за границей в кругу друзей. Она якобы соберет всех и даст небольшой концерт, на котором споет свои новые песни. Ее близкий друг рассказал, что недавно виделся со знаменитостью и поведал о своих впечатлениях от ее состояния.