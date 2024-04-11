Милонов: Пугачева подключила знакомых, чтобы избежать статуса иноагента

Вероятнее всего, в предстоящую пятницу артистку не наградят новым званием

К предстоящему 75-летнему юбилею Алле Пугачевой, по слухам, готовят большой подарок – 12 апреля ее могут признать иноагентом после всех заявлений. В Кремле, правда, отмечали, что ничего не слышали о подобном решении, поэтому пока все, затаив дыхание, ожидают предстоящей пятницы.

Депутат Виталий Милонов считает, что в конечном счете Пугачева так и не получит статус иноагента. Артистка, говорит он, уже нашла способ избежать такой участи.

"Уверен, она включила все свои ресурсы влияния, всех знакомых, у кого она пела, плясала, для того чтобы этого не произошло", – делится он.

При этом Милонов подчеркнул, что любое решение не изменит мнение общественности о певице – она, по его словам, предала любовь россиян, променяв ее на тягу к западным ценностям и своего супруга.

Депутат полагает, что Пугачева стала знаменитой только благодаря стараниям известных композиторов. Пиетет к ней люди продолжают испытывать в силу советской привычки преумножать значение людей искусства, подытожил он.

Ранее появились слухи, что к своему юбилею Алла Пугачева готовит концертный тур по городам Европы. И несмотря на то, что гастроли находятся на стадии подготовки, известный продюсер рассказал, что выступления артистки уже оказались под угрозой срыва.