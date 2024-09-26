Разжигает страсть: назван неожиданный фактор для умопомрачительного секса

Ласка и нежность не всегда в фаворе

Секс на почве ненависти может быть столь же захватывающим, как и секс по любви, считает известный сексолог и терапевт по отношениям Ли Норен. По ее словам, сильные эмоции – даже негативные – могут стать мощным катализатором страсти и физического влечения.



Коуч утверждает, что такая "горячая связь" может возникнуть не только с бывшими партнерами или после ссоры с любимым человеком, но и с коллегами, конкурентами или другими людьми, которые вызывают негативные эмоции.

Эти отношения зачастую построены на сильных эмоциях, что придает им интенсивность и временный характер, говорит специалист. Однако эксперт подчеркивает, что такие связи не всегда приводят к эмоциональному удовлетворению и долгосрочной гармонии. Она рекомендует не путать физическое влечение с реальными чувствами и не делать из таких связей привычку.

При этом сексолог напоминает, что, несмотря на возбуждение от конфликтных отношений, важно понимать, что за страстью, основанной на ненависти или обиде, могут последовать не только временные всплески адреналина, но и негативные последствия, такие как усиление внутреннего напряжения или ухудшение личных отношений.

К слову, ранее была названа самая отвратительная мужская привычка.