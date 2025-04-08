Концерт Орбакайте в Литве под угрозой срыва из-за Путина

Артистке напомнили про молчание об СВО

После неофициального запрета на проведение концертов в России Кристина Орбакайте столкнулась с новыми трудностями. Артистка планировала дать представление в Литве 31 мая, но местные жители подняли по этому поводу настоящий бунт в соцсетях. Ей припомнили фотографии с Владимиром Путиным и отказ высказываться на политическую тему. Поэтому теперь выступление артистки в стране под угрозой срыва.

Общественный шум поднялся настолько, что в дело пришлось вмешаться властям Литвы. Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас обратился к организаторам мероприятия с просьбой, чтобы они принудили ее прояснить свою позицию по России.

"Я видел в интернете старую фотографию, где Орбакайте принимает награду от господина Путина. Если смотреть на 20-летний период, можно увидеть много людей, которые так или иначе связаны с ним", – высказался политик.

Он выразил надежду, что Орбакайте все же выскажется на эту тему и предоставит ответ общественности. В противном случае ее концерт может быть отменен.

При этом в местном Минкульте отметили, что у них нет достаточных оснований для запрета дочери Пугачевой выступать в Литве. Во-первых, она является гражданкой страны. Во-вторых, ведомство не имеет права принимать подобные решения, хотя может в будущем спросить с организаторов, которые приглашают "неоднозначных" артистов для проведения концертов. Поэтому более вероятно, что Орбакайте запретят давать представление другие властные институты, но на каком основании – неизвестно.