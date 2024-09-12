Никакого секса: названа омерзительная женщинам мужская привычка

Некоторые действия полностью убивают либидо

Эксперты провели опрос, чтобы выяснить, какие мужские привычки оказываются наиболее отталкивающими для женщин в контексте сексуального влечения. Оказалось, что один из главных "убийц" женского либидо – это мужская привычка проводить много времени в бездействии, лежа на диване. Большинство опрошенных женщин признались, что постоянная пассивность и лень мужчин снижают их сексуальную привлекательность, вне зависимости от других факторов.



Интересно, что ни внешняя привлекательность, ни хорошее чувство юмора не могут компенсировать это поведение. Даже если мужчина обладает яркой внешностью и умеет развеселить, его привычка бездельничать все равно воспринимается как серьезный недостаток. Для многих женщин активность и инициативность в повседневной жизни имеют гораздо большее значение, чем просто симпатичная внешность.

Еще одной важной проблемой, которую отметили более половины респонденток, стала нечистоплотность. Женщины заявили, что неопрятный внешний вид и отсутствие заботы о гигиене оказывают крайне негативное влияние на их желание близости с партнером. По мнению опрошенных, мужчина, который не следит за собой, автоматически теряет сексуальную привлекательность, и даже успешная карьера или интеллект не могут изменить ситуацию.

К слову, ранее были названы лучше комплименты за секс от мужчин и женщин.