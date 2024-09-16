Грудь "самой сексуальной в мире судьи" вывалилась из экстремального декольте

Грудь "самой сексуальной в мире судьи" вывалилась из экстремального декольте
Клаудия Романи. Фото: соцсети
Откровенная фотография взбудоражила мужчин

Известная итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи вновь привлекла внимание своих подписчиков, опубликовав горячие фотографии в социальных сетях. На снимках звезда позирует в купальнике, который подчеркивает ее фигуру, и демонстрирует свое тело в откровенных позах. Девушка проявила большую смелость и надела купальник с экстремальным декольте: пышная грудь знаменитости буквально вывалилась наружу.

Женщину-арбитра на просторах интернет-пространства давно прозвали "самой сексуальной судьей". 42-летняя модель не только прекрасно справляется с судейством, но и может похвастаться пышными женственными формами.

Фото: соцсети

Романи дополнила свой образ туфлями с открытым носом и солнцезащитными очками, что придало фотосессии особый стиль. Поклонники звезды высоко оценили ее смелые и яркие образы, а фотографии вызвали бурную реакцию в комментариях.

Фотосессия Клаудии, как всегда, получилась откровенной и провокационной. Знаменитость не стесняется демонстрировать свою фигуру и продолжает радовать своих подписчиков горячими и запоминающимися образами.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография Елены Летучей.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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