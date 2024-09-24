Названы способы получить огромное удовольствие от секса для женщин

Для этого важно развить уверенность в себе

Женщины совсем иначе воспринимают секс, нежели мужчины – это известно давно. Психологи говорят, что для них это скорее акт ментальной и эмоциональной близости, чем физической. Поэтому и удовольствие сильно связано с уровнем психологического комфорта. Эксперты рассказали женскому журналу "Клео.ру", как женщины могут получить огромное удовольствие от секса.

В первую очередь, очень многое зависит от самооценки. Крайне важно перестать оценивать себя со стороны и просто расслабиться. Перенастроить себя можно с помощью НЛП, повторяя в голове не мантру про свой целлюлит, а про собственную сексуальность в этот момент.

Далее крайне важно принять и полюбить свое тело. Для этого можно проводить специальные практики перед зеркалом, нахваливая свои достоинства и уникальные черты.

Также важно подобрать правильное белье, в котором получится чувствовать себя привлекательней и более уверенней. Оно не должно прятать недостатки, а наоборото – подчеркивать то, что хочется показать.

И еще важно помнить, что партнер тоже далек от идеала. И не всегда он ждет от своей избранницы идеальных параметров, которые сидят в голове у женщины. Для мужчин во время секса важен общий образ, наполненность чувствами, а не какие-то отдельные детали.