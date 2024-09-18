Как убрать отеки на лице и теле: пять эффективных упражнений

Иногда внешний вид с утра удручает

Отеки на лице и теле могут возникать по разным причинам: от неправильного питания до недостатка физической активности. Однако есть несколько простых упражнений, которые помогут эффективно избавиться от излишков жидкости и улучшить общее самочувствие.



Утренняя гимнастика для лица

Легкие круговые движения пальцами вокруг глаз, щек и лба помогут улучшить кровообращение и уменьшить отечность. Это можно делать после пробуждения в течение 5-10 минут, напоминает женский журнал "Клео.ру".

Лимфодренажный массаж шеи

Массаж шеи мягкими надавливающими движениями по направлению от ключиц к подбородку поможет улучшить отток лимфы и снять отечность в области лица.

Скручивания для тела

Лягте на спину и выполняйте скручивания корпуса, подтягивая колени к груди. Это упражнение стимулирует работу внутренних органов и помогает уменьшить отеки в области живота.

Приседания и выпады

Эти упражнения активизируют кровообращение в нижней части тела и помогают избавиться от застоя жидкости в ногах.

Планка

Держите планку в течение 30-60 секунд. Это укрепляет мышцы и помогает снять общую отечность тела.

Регулярные упражнения помогут не только убрать отеки, но и улучшить общее состояние организма, повысив тонус тела.

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