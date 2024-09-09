Косметолог раскрыла секрет изменившейся внешности Седоковой

Певица стала не похожа сама на себя

В последнее время внешность Анны Седоковой серьезно изменилась. На недавних публикациях артистки народ обратил внимание, что она сильно помолодела. Врач-дерматолог и косметолог Регина Маркусеева рассказала, что могла сделать с собой знаменитая певица.

В первую очередь специалист обратила внимание на старые изменения во внешности Анны. По сравнению с более молодым периодом, губы и скулы звезды стали более выраженными – это может говорить об инъекциях филлеров, которые она делает довольно часто. Также подбородок у нее теперь более вытянутый, а овал четкий.

"Артистка явно прибегает к инъекциям ботулотоксина, так как мы не видим на ее лице ни одной морщинки. Хорошее качество кожи – это, скорее всего, заслуга аппаратной косметологии и инъекций коллагеностимуляторов для упругости кожи", – рассказала косметолог женскому журналу "Клео.ру".

Маркусеева полагает, что Седокова могла сделать себе ринопластику, изменить разрез глаз, а также прибегнуть к липосакции и вставить импланты, чтобы получить более сочную фигуру.

При этом публике такие изменения не по душе. В соцсетях народ возмущается и говорит, что от естественной красоты Анны не осталось и следа.