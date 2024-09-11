Теледоктор Малышева заявила, что азиатское блюдо кимчи продлевает жизнь

Долгожителем стать не так уж и трудно

Россиянам рассказали о простом способе продлить жизнь. Именитые эксперты раскрыли азиатский секрет и сообщили, что стать долгожителем можно с помощью популярного азиатского блюда – кимчи. Терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус выделили этот традиционный корейский продукт как один из ключевых факторов для поддержания здоровья и долголетия.



По словам специалистов, кимчи содержит множество полезных веществ, среди которых особенно выделяется витамин К. В 100 граммах этого блюда содержится около 40% от суточной нормы данного витамина. Витамин К важен для поддержания нормальной свертываемости крови, укрепления костей и общего иммунитета. Регулярное употребление продуктов, богатых витамином К, может значительно улучшить состояние здоровья и продлить жизнь.

Кроме того, кимчи способствует поддержанию нормального веса. Благодаря низкой калорийности и высокому содержанию клетчатки, это блюдо помогает улучшить пищеварение и ускорить метаболизм, что предотвращает набор лишних килограммов.

Малышева и Продеус подчеркнули, что регулярное употребление кимчи наряду с другими ферментированными продуктами, положительно влияет на микрофлору кишечника, что играет важную роль в укреплении иммунной системы и общем состоянии здоровья. Таким образом, добавление этого блюда в ежедневный рацион может стать одним из шагов к долгой и здоровой жизни.

Также стоит помнить, что важно поддерживать баланс в питании и сочетать кимчи с другими полезными продуктами для достижения наилучших результатов.

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