Семенович рассказала о своей диете

Артистке пришлось отказаться от двух видов продуктов

Певица Анна Семенович, которая последние несколько лет предпринимала попытки бороться с лишним весом, наконец сообщила о хороших результатах. Артистка рассказала, что избавилась от шести килограммов и, по ощущениям, похудела на два размера. Теперь костюмерам приходится подбирать ей другие концертные наряды по новым параметрам.

Знаменитость не скрывает, что, как и певица Бьянка, худеет под наблюдением эндокринолога. Ей подобрали препарат, который помогает избавляться от жировой массы. При этом ей не нужно изнурять себя тренировками и жесткими диетами – она ест практически все, исключив жареное, белый хлеб и жирное.

В рационе Семенович много рыбы – она запекает ее по-своему рецепту самостоятельно. Также певица готовит себе легкие овощные супы.

Сколько всего ей удалось сбросить в процессе, она не раскрывает. Однако поклонники отмечают, что Анна в последнее время сильно похорошела.