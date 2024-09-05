Почему мужчины изменяют: четыре причины походов к любовнице

Почему мужчины изменяют: четыре причины походов к любовнице
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Супружеская неверность порушила многие семьи

Измена – одна из самых болезненных тем в отношениях, и многие задаются вопросом, почему мужчины идут на такой шаг. Существуют различные причины супружеской неверности, и зачастую они гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Вот четыре основные причины, по которым мужчины изменяют.

Первая причина – эмоциональная неудовлетворенность. Даже в крепких браках мужчины могут чувствовать нехватку эмоциональной связи. Когда они не ощущают поддержки или понимания со стороны партнера, у них появляется искушение найти это в других отношениях.

Вторая причина – отсутствие новизны. Со временем страсть в отношениях может угаснуть. Однообразие в быту или интимной жизни может привести к тому, что мужчина будет искать новых эмоций на стороне, стремясь вернуть те чувства, которые были в начале отношений, отмечает женский журнал "Клео.ру".

Третья причина – неуверенность в себе. Для некоторых мужчин измена становится способом повышения собственной самооценки. Завоевание новой партнерши может создать иллюзию успешности и значимости, что помогает справляться с внутренними сомнениями.

Четвертая причина – социальное давление и влияние окружения. Окружение, особенно если оно склоняет к свободным отношениям или неверности, может сыграть важную роль в решении изменить. Некоторые мужчины поддаются влиянию друзей или социальных норм, которые поощряют такие действия.

К слову, ранее были названы лучшие комплименты за секс от мужчин и женщин

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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