Британка рассказала об одержимой сексом деревне: пришлось срочно переехать

Британка рассказала об одержимой сексом деревне: пришлось срочно переехать
Фото: unsplash.com
Женщина была не готова к испытаниям местным обществом

Жительница Великобритании рассказала о своем опыте переезда из большого города в маленькую деревню. На это ее очень долго уговаривал супруг, мечтающий о тихой и размеренной жизни. Однако женщина не смогла продержаться там долго из-за нравов местного населения.

Сперва она чувствовала, что приняла правильное решение. Дети могли спокойно ходить в школу поблизости, играть на природе, вокруг был свежий воздух и много растительности. Со временем у нее стала лучше кожа и ментальное состояние. Но вскоре после летнего периода начались проблемы.

Рутина и скука начали тяготить британку. После у нее случился неприятный инцидент на дороге, когда мужчина показал ей средний палец из-за несоблюдения деревенских внегласных норм езды. 

Вскоре она поняла, что в маленьком городе ты постоянно на виду. Все следят за тем, что ты делаешь и сплетничают. Она пыталась подружиться с другими мамочками, но вскоре поняла, что они постоянно соревнуются друг с другом в "идеальном быте". Также дамы, по ее словам, постоянно были помешаны на сексе и советовали ей разнообразить интимную жизнь, завести роман на стороне.

Британка утверждает, что в один из вечеров она видела, как супруг одной ее знакомой занимался непотребством с другой женщиной в детской палатке на улице. Другая знакомая оставляла мужа сидеть с детьми, пока проводила время с любовником, а после заставляла того играть роль няньки, пока развлекалась с супругом.

"Меня пригласили на вечеринку свингеров, предложили помочь составить список потенциальных любовников и сказали, что если я не собираюсь заводить любовника, то мне стоит хотя бы купить приличный вибратор", – говорит она.

В итоге женщина не выдержала местного общества и переехала обратно в большой город, где атмосфера взаимоотношений была более располагающей.

Источник: Daily Mail

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