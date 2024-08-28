Секс у полных женщин: коуч дала дельные советы для улучшения интима

Многим мужчинам нравятся пышечки

Известный эксперт дала практические советы полным женщинам, которые помогут сделать интимную жизнь более комфортной и приятной. Одной из рекомендаций секс-коуча Рич Юзвак является использование подушки под ягодицы партнера, если женщина находится сверху. Этот простой трюк позволяет создать больше пространства как для большого живота, так и для крупных бедер, улучшая общее удобство позиции.

Кроме того, специалист советует рассмотреть вариант позы "обратная наездница", при которой женщина смотрит на ноги возлюбленного. Эта поза обычно также дает больше места для животика и бедер, позволяя партнерам чувствовать себя более свободно и комфортно.

Подобные советы помогают полным женщинам обрести уверенность в себе и чаще предаваться интимной жизни, создавая больше возможностей для комфорта и наслаждения в постели.

К слову, ранее были названы лучшие комплименты за секс от мужчин и женщин.