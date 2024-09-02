Секс и юмор: на какие темы нельзя шутить в постели

Секс и юмор: на какие темы нельзя шутить в постели
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Некоторые остроты могут испортить все дело

Когда дело доходит до любовных утех, юмор может стать как отличным способом сближения, так и причиной недопонимания. Эксперты предупреждают: есть темы, на которые лучше не шутить во время секса, чтобы избежать неприятных ситуаций и сохранить гармонию в отношениях. Вот шесть вещей, о которых никогда не стоит шутить в постели.

Внешность партнера

Шутки о физической форме, весе или внешних особенностях партнера могут быть особенно болезненными. Даже если вы привыкли подшучивать друг над другом в обычной жизни, в постели такие шутки могут задеть чувство уверенности и создать напряжение.

Прошлые отношения

Упоминания бывших партнеров – даже в шутливой форме – это табу. Такие шутки могут вызвать ревность, неуверенность и привести к ненужным спорам. В момент близости важно сосредоточиться на настоящем и избегать любых сравнений.

Умения в постели

Шутки о сексуальных навыках или опыте могут поставить под сомнение компетентность партнера и вызвать у него неуверенность. Важно поддерживать партнера и не допускать шуток, которые могут быть восприняты как критика.

Интимные предпочтения

У каждого человека есть свои предпочтения в сексе, и обсуждать их нужно уважительно. Шутки на эту тему могут быть неправильно истолкованы и привести к дискомфорту. Лучше избегать иронии и открыто обсуждать желания и границы.

Сексуальные фантазии

Хотя обсуждение фантазий может быть захватывающим, шутки на эту тему могут вызвать смущение или даже стыд. Важно обсуждать такие вещи серьезно и уважительно, чтобы не нарушить доверие в отношениях, отмечает женский журнал "Клео.ру".

Гигиена и здоровье

Шутки на тему личной гигиены или здоровья могут быть восприняты крайне негативно. Это может разрушить атмосферу и вызвать чувство стыда. Лучше придерживаться уважительного и поддерживающего тона в подобных вопросах.

К слову, ранее эксперты рассказали полным женщинам, как можно улучшить секс.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник
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