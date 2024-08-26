Секса не будет: мужчинам перечислили причины краха интимной жизни

Для сохранения гармонии нужно ответственно подходить к организации образа жизни

Медицинские специалисты перечислили заболевания, которые могут привести к эректильной дисфункции у мужчин. Эта проблема часто связана не только с возрастом, но и с рядом серьезных заболеваний, которые могут оказывать негативное воздействие на половую функцию.



Одной из основных причин эректильной дисфункции являются сердечно-сосудистые заболевания. Атеросклероз, гипертония и ишемическая болезнь сердца могут нарушать кровоснабжение половых органов, что приводит к снижению потенции. Диабет также часто становится причиной этой проблемы, поскольку заболевание негативно влияет на кровообращение и нервные окончания, напоминает женский журнал "Клео.ру".

Кроме того, эректильная дисфункция может быть вызвана заболеваниями нервной системы, такими как рассеянный склероз и болезнь Паркинсона. Эти недуги влияют на нервные импульсы, необходимые для возникновения и поддержания эрекции.

Мужчинам рекомендуется регулярно проходить медицинские обследования и вести здоровый образ жизни, чтобы минимизировать риск развития эректильной дисфункции. Своевременное выявление и лечение этих заболеваний может помочь предотвратить серьезные проблемы со здоровьем и улучшить качество жизни.

К слову, ранее были названы лучшие комплименты за секс от мужчин и женщин.