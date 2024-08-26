Секса не будет: мужчинам перечислили причины краха интимной жизни

Секса не будет: мужчинам перечислили причины краха интимной жизни
Фото: www.unsplash.com
Для сохранения гармонии нужно ответственно подходить к организации образа жизни

Медицинские специалисты перечислили заболевания, которые могут привести к эректильной дисфункции у мужчин. Эта проблема часто связана не только с возрастом, но и с рядом серьезных заболеваний, которые могут оказывать негативное воздействие на половую функцию.

Одной из основных причин эректильной дисфункции являются сердечно-сосудистые заболевания. Атеросклероз, гипертония и ишемическая болезнь сердца могут нарушать кровоснабжение половых органов, что приводит к снижению потенции. Диабет также часто становится причиной этой проблемы, поскольку заболевание негативно влияет на кровообращение и нервные окончания, напоминает женский журнал "Клео.ру".

Кроме того, эректильная дисфункция может быть вызвана заболеваниями нервной системы, такими как рассеянный склероз и болезнь Паркинсона. Эти недуги влияют на нервные импульсы, необходимые для возникновения и поддержания эрекции.

Мужчинам рекомендуется регулярно проходить медицинские обследования и вести здоровый образ жизни, чтобы минимизировать риск развития эректильной дисфункции. Своевременное выявление и лечение этих заболеваний может помочь предотвратить серьезные проблемы со здоровьем и улучшить качество жизни.

К слову, ранее были названы лучшие комплименты за секс от мужчин и женщин.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Самая секретная база НАТО приготовилась к нападению России

Утверждается, что на объет хотят проникнуть российские диверсанты

Люди боятся выйти на улицу: военные НАТО разнесли дом и школу в Польше

Местные жители возмущены случившимся

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей