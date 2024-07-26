Как партнеру зрелого возраста вернуть желание заниматься сексом

С годами тяга к интиму может ослабеть

Часто секс в зрелых парах становится редким удовольствием из-за заметного падения либидо у обоих партнеров. Отсутствие интимной близости снижает качество жизни, однако существуют методы вернуть взрослым партнерам желание предаваться плотским утехам.



Как сообщил врач-сексолог высшей категории Сергей Тимофеев, в первую очередь, проблемы в интимной жизни могут начаться из-за снижения гормонального статуса, тогда тяга к сексу заметно падает. Тимофеев особо отметил, что проблемы мужчин усугубляются психологическим состоянием. Если они не имеют физической возможности удовлетворить партнершу, то часто испытывают чувство вины.

Сексолог посоветовал женщинам помочь мужчинам избавиться от этого чувства, тогда интимная жизнь может засверкать новыми красками. Тимофеев предложил откровенно поговорить с возлюбленным и объяснить, что он ни в чем не виноват, а удовольствие можно получить с помощью игрушек.

Важно пояснить партнеру, что женщине приятнее снимать сексуальное напряжение с помощью специальных предметов вместе с любимым мужчиной, а не в одиночестве. Это вернет тягу зрелых партнеров проводить время вместе.

К слову, ранее парень рассказал о желании провести сексуальный эксперимент, который привел к катастрофическим последствиям.