Карнаухов ответил Собчак на критику призыва к женам бойцов СВО "терпеть побои"

Потребовавший у жен бойцов СВО целовать им ноги звезда "Соловьев Live" ответил Собчак
Ксения Собчак. Кадр: YouTube
В медиапространстве разгорелся нешуточный скандал

Звездный ведущий шоу "Соловьев Live" Сергей Карнаухов, ранее призвавший возлюбленных бойцов СВО "целовать им ноги и терпеть побои", ответил на критический выпад Ксении Собчак. Мужчина написал, что его коллега снова с удовольствием заостряет внимание на "феминистской теме". Он пригласил звезду в эфир, чтобы обсудить проблему посттравматических расстройств у военных, возвращающихся из пекла конфликта.

Ведущий попытался объяснить свою позицию, подчеркнув, что его призыв связан с желанием сохранить семьи. По его словам, "побои побоям рознь", и не каждую ситуацию нужно воспринимать как повод для разрыва. Он убежден, что иногда "многое можно потерпеть" ради сохранения семейства и помощи мужу в преодолении тяжелых последствий службы.

Журналистка отреагировала на это с возмущением, процитировав пост коллеги у себя на канале и эмоционально подчеркнув: "Побои побоям рознь???". Ранее журналистка резко высказалась о позиции телеведущего, обвинив его в попытке загнать российских женщин "под шконку".

Дискуссия разгорелась после того, как в эфире шоу одна из гостий рассказала о личных бедах: ее благоверный после возвращения с фронта начал злоупотреблять спиртным и применять к ней силу. Шоумен тогда выразил недовольство тем, что в такой ситуации женщины задумываются о разрыве отношений, заявив, что супружницы должны проявлять терпение, помогать своим мужчинам справляться с последствиями пережитого ужаса и даже "целовать им ноги", а иногда и "терпеть побои".

К слову, ранее суд наказал Собчак за серьезное нарушение.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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