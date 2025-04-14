Сын Ксении Собчак возмутился просьбой матери

Мальчик растет самостоятельным и независимым

Ксения Собчак столкнулась с неожиданной реакцией со стороны собственного сына – восьмилетний Платон дал понять, что с раннего возраста готов отстаивать личные границы и не собирается выполнять мамины капризы безоговорочно. Ребенок парой фраз поставил блондинку на место после наглой просьбы.

Об этом сама телеведущая рассказала в своем блоге, поделившись забавным эпизодом из отпуска в Африке, куда она отправилась вместе с мужем и малышом.

Как призналась знаменитость, однажды утром она решила попросить Платона принести ей кофе в постель. Мальчик, хоть и нехотя согласился, не стал молчать и высказал все, что думает по этому поводу. Он заявил, что не считает себя официантом и попросил запомнить это раз и навсегда.

Для Собчак такой ответ стал неожиданным, но не обидным – скорее, звездную мать порадовало, что наследник растет с характером. Она в шутку поинтересовалась, зачем вообще тогда рожают сыновей, и добавила, что, несмотря на резкость мальчика, она его безмерно любит.

В любом случае, ясно одно – мальчик растет уверенным в себе и не боится сказать то, что думает, даже в лицо собственной именитой матери.

К слову, недавно московский суд наказал знаменитую "блондинку в шоколаде" за грубое нарушение.