Пригожин заявил об обиде на Ивлееву

Продюсер предъявил претензии телеведущей

К Филиппу Киркорову, который бросается оскорблениями в адрес Анастасии Ивлеевой из-за прошлогоднего скандала вокруг "голой" вечеринки, добавилась еще одна знаменитость, которую возмущает отсутствие каких-либо извинений со стороны блогера. Продюсер Иосиф Пригожин отметил, что телеведущая едва не разрушила многолетнюю карьеру артиста, которая выстраивалась десятилетиями, с помощью одного мероприятия.

По словам мужа Валерии, однажды Ивлеева плохо поступила и в его отношении. Он утверждает, что звезда пригласила его на съемки, а после приняла решение не выпускать запись в эфир, что, уверен продюсер, было крайне несправедливо.

"Она поступила паскудно, очень безответственно и некорректно по отношению ко мне...Потратила наше время и кинула, можно сказать", – заявил Пригожин.

При этом он полагает, что Филипп Киркоров не должен был опускаться до оскорблений в адрес Ивлеевой в публичном поле. Иосиф уверен – подобного поведения мужчина позволять себе не должен.

Ранее стала известна личность нового мужа Анастасии Ивлеевой. Оказалось, она породнилась с семейством Михалкова-Кончаловских.