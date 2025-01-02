Стало известно о бедности Ивлеевой: ситуация критическая

Стало известно о бедности Ивлеевой: ситуация критическая
Анастасия Ивлеева с мужем. Фото: соцсети
От звезды отвернулся весь шоу-бизнес

Источники, близкие к Анастасии Ивлеевой, рассказали, что финансовое положение знаменитого блогера оставляет желать лучшего. После инцидента с "голой вечеринкой" в прошлом году она лишилась большинства рекламных контрактов и прочих заработков, поэтому сейчас страдает от бедности. Ситуация настолько критическая, что она даже решилась на продажу собственного дома.

По словам осведомителей, в последнее время телеведущая начала экономить на себе и серьезно сократила расходы.

"Сложный период, от нее отвернулся весь шоу-бизнес, сейчас она изгой, с ней не общаются даже лучшие подруги Ида Галич и Ксения Собчак", – заявили знакомые с ситуацией люди.

При этом сама Ивлеева ранее рассказывала, что решила продать дом из-за страха, что кто-то в него может вломиться. Ранее неизвестный разбил стекло и расхаживал по ее жилью голышом, разыскивая блогера. Предположительно, он хотел нанести ей вред. Спасло знаменитость лишь то, что в доме был выход из туалета на крышу здания, откуда можно было позвать помощь.

Также блогер утверждает, что сейчас активно занимается своим новым проектом – каким именно, не сообщается. До этого Филипп Киркоров рассказывал, что Ивлееву даже были готовы пригласить в новогоднюю картину на ТНТ, но он выступил категорически против этого.

Источник: Telegram
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