Лолита высказалась о будущем Ивлеевой

Артистка уверена, что скоро знаменитость снова даст о себе знать

Певица Лолита Милявская высказалась о будущем Анастасии Ивлеевой, которая год назад угодила в грандиозный скандал с "почти голой вечеринкой". С тех пор знаменитость практически не появлялась в российском медийном прострастве, из-за чего публика постепенно стала о ней забывать. Однако певица уверена – Россия еще услышит о телеведущей.

Милявская уверяет, что случившийся скандал никак не повлиял на ее отношения с Ивлеевой – она до сих пор относится к ней крайне хорошо. Инцидент для нее стал своеобразной лакмусовой бумажкой, которая помогла отсеять плохих людей из собственного окружения. Настю же она считает настоящей трудягой.

"Уверена, что она настолько мощный профессионал, что встанет опять на свои две и начнет с бешеным рейтингом работать", – заявила артистка.

Не так давно блогер нелестно высказывалась о Филиппе Киркорове, который стал участником вечеринки и после слезливо извинялся перед россиянами. Теперь же он заявляет, что все случилось исключительно по вине Ивлеевой, которая заманила его на эту вакханалию. Сама знаменитость после намекнула, что считает артиста крысой за его публичные высказывания.