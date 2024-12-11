Мать нового мужа Ивлеевой заявила об их скором расставании

Женщина отметила, что не знакома с избранницей сына

Дарья Семенова, мать нового супруга Анастасии Ивлеевой, рассказала, что понятия не имела об отношениях своего сына с известным блогером. Даже об их свадьбе она ничего не знала. По ее словам, если бы Филипп хотел, то обо всем ей бы рассказал.

Женщина утверждает, что как "старая ведьма" предсказала ему три брака. Первый у Бегак уже состоялся, недавно случился и второй.

"Значит, будет и третий", – предрекла Семенова расставание пары.

Мать нового мужа Ивлеевой отметила, что не интересуется любовными похождениями сына, и она не рассказывает ей об этом, поскольку не является "старым сплетником".

Она уверяет, что совсем скоро сын приедет к ней в Крым, где также занимается строительством. От первого брака у него есть дочь, но отношения с бывшей супругой у Филиппа после разрыва оказались настолько плохими, что ему пришлось отстаивать права на девочку через суд.