Адвокат оценил шансы Орбакайте отменить запрет на въезд в Латвию

Помочь может влиятельная мать

В этом году Кристина Орбакайте осталась без отпуска в Юрмале, который обычно бывает у всего семейства Примадонны летом. Из-за решения властей Латвии артистка больше не может посещать страну. Санкции в ее отношении были использованы, поскольку знаменитость отказывается открыто критиковать власти России, а также до этого часто брала заказы у Кремля.

Сама певица, комментируя решение, указывала, что намерена подать в суд на Латвию, обвинив республику в нарушении "всех международных норм и принципов". Она хочет добиться снятия запрета, даже если на это уйдет несколько лет.

Звездный адвокат Андрей Алешкин оценил шансы Орбакайте добиться от латвийских властей разрешения на въезд. По его мнению, рестрикции в отношении звезды были излишними, и, вероятно, все можно урегулировать и без судебных разбирательств.

"Уверен, решение Латвии может быть пересмотрено. Как я полагаю, политического веса мамы (Пугачевой) может быть достаточно, чтобы преодолеть это недоразумение", – сказал он.

Известно, что из-за запрета на въезд Кристина Орбакайте лишилась концерта в Латвии. Также она больше не может приезжать в свою трехкомнатную квартиру в Юрмале, стоимость которой сейчас оценивается в 40 млн рублей. Неизвестно, будет ли артистка как-либо решать вопрос с жильем или оставит его, надеясь на урегулирование проблемы.

Ранее стало известно, что европейцы отказываются идти на концерты угодившей в скандал Орбакайте.