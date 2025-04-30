Европейцы отказываются идти на концерт угодившей в скандал Орбакайте

Представление оказалось под угрозой срыва

Власти Латвии приняли решение внести Кристину Орбакайте в список нежелательных лиц в стране – теперь ей официально запрещен туда въезд. Вместе с этим под угрозой и ее концерт в Литве – ранее чиновники хотели отменить представление, если певица не согласится публично осудить Россию. Однако и без того публика не особо желает покупать билеты на мероприятие.

По данным "Утро.ру", 31 мая Кристина Орбакайте должна выступить на Арене Прамога, вместимость которой составляет около 4 тысяч зрителей. Стоимость билетов на ее представление начинается от 45 евро (4,5 тысячи рублей) и доходит до 105 евро (10,5 тысяч рублей) за первые места у сцены. В афише указано, что артистка будет исполнять перед публикой свои старые хиты и новые песни, включая "Алла будет петь", посвященную матери.

При этом люди не особого скупают билеты на концерт Орбакайте – за месяц до выступления больше половины на нижних рядах вакантны. Балконная часть, напротив, почти вся раскуплена, но есть вероятность, что самые дешевые места могли отдать просто так, чтобы зал не был пустым. К такой схеме артисты прибегают нередко.

Известно, что мероприятие Орбакайте вызвало невероятный гнев со стороны литовских властей. Премьер-министр страны требовал, чтобы знаменитость принудили к публичному заявлению о связях с Россией. Он также напоминал, что за свою 20-летнюю карьеру певица, так или иначе, всегда была тесно связана с российскими властями. Такое заявление он сделал после массовых обращений граждан Литвы к властям с требованием запретить ей приезжать с концертом.