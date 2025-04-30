Джанабаева в шутку "обвинила" Валерия Меладзе в блэкауте в Европе

Многие страны остались без света

Альбина Джанабаева в шутку "обвинила" своего дорогого супруга, исполнителя Валерия Меладзе, в отключении электричества в Европе. Поводом стал масштабный блэкаут, который затронул несколько стран.

Артист и его возлюбленная находятся в Испании – одной из стран, где пропал свет. Пользователи соцсетей тут же вспомнили строчку из песни Меладзе: "Но я тысячу раз обрывал провода" и начали строить шуточные догадки.

Возлюбленная знаменитости подыграла настроению фанатов и выложила видео с участием певца. Она с улыбкой обратилась к супругу, поинтересовавшись, не знает ли он, почему в стране внезапно пропало электричество. В ответ артист произнес другую известную строчку из своего хита: "Я не умею жить по-другому".

Массовое отключение электричества произошло 28 апреля. Без света остались многие испанские, португальские, французские, бельгийские города. На фоне сбоя остановилось движение поездов, возникли перебои в работе электростанций, спасатели вытаскивали людей из лифтов. По некоторым данным, причиной блэкаута стал резкий сбой в потоке энергии.

К слову, ранее Меладзе поплатился за нарушение российского законодательства.