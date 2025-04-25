Константин Меладзе стал неузнаваем после разрыва с Брежневой

Константин Меладзе стал неузнаваем после разрыва с Брежневой
Константин Меладзе. Фото: соцсети
Артиста с трудом узнали из-за резкого похудения

Композитор Константин Мелдазе впервые за долгое время появился на публике. Его засняли вместе с братом на концерте в знаменитом лондонском зале Royal Albert Hall. Как заявили представители музыканта, выступление Валерия прошло с настоящим триумфом, которое его родственник не мог пропустить.

На опубликованных в Сети фото можно увидеть, что Константин сильно изменился после отъезда из России и разрыва с Верой Брежневой. Знаменитость похудел, осунулся и заметно постарел. Поклонники артиста предположили, что всему виной недавнее рассторжение брака с супругой, от которого он до сих пор не оправился.

Меладзе, по слухам, невероятно переживал из-за проблем в отношениях с Брежневой. Источники рассказывали, что раскол между ними случился на политической почве. Спустя два года после развода Константин не нашел себе новой возлюбленной, при этом певица закрутила роман с молодым манекенщиком из Киева, с которым познакомилась еще в годы брака с композитором. Внешность ее нового избранника поразила публику – многие сочли его невероятно красивым. 

Тем не менее, некоторые осведомители говорят, что этот роман – исключительно платонический, и якобы у Брежневой уже есть на примете богатый бизнесмен для серьезных отношений.

Источник: соцсети
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