Пышная грудь Самойловой выпрыгнула из тесного белья – откровенное фото

Многодетная мать похвасталась потрясающей фигурой

Оксана Самойлова снова поразила поклонников своей роскошной фигурой. Жена рэпера Джигана опубликовала в соцсетях горячий снимок, на котором позирует в спальне перед зеркалом в крошечном комплектебелья телесного цвета. На фото видно, что бюстгальтер оказался ей маловат, пышная грудь Самойловой буквально вырывалась наружу, придавая кадру особенно откровенный вид.

36-летняя многодетная мама с легкостью может затмить многих молодых моделей. Поклонники давно восхищаются тем, как Самойлова умудряется сохранять идеальную форму. Все дело в дисциплине: звезда строго следит за питанием, выбирает сбалансированные блюда и избегает вредных продуктов. Такой подход позволяет ей оставаться в отличной форме. Кроме того, она много времени проводит в спортивных залах.

Новый откровенный кадр только подтвердил, что Самойлова умеет подчеркнуть свои достоинства и выглядит потрясающе, несмотря на бешеный ритм жизни и заботу о большой семье – у девушки четверо детей.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела горячая фотография дочери Дональда Трампа.