Женщины устроили дебош на концерте Меладзе в Европе

Одна из участниц перелетела через кресло в процессе драки

Во время концерта Валерия Меладзе в Эстонии зрительницы не смогли спокойно посмотреть представление и устроили дебош. Кадры случившегося появились в Сети.

На видео можно заметить, что перепалка произошла на верхних рядах между двумя дамами. Они стали громко выяснять отношения, в результате чего одна накинулась на другую, перекинув через кресло. За пострадавшую сразу же вступились окружающие, которые безуспешно попытались угомонить буйную девушку.

После долгих попыток решить ситуацию миром, зрительницы не унимались. Они продолжали кричать друг на друга, в результате пришлось вызвать охрану.

"Она в неадеквате! Угомоните ее!" – кричали зрительницы сотрудникам службы безопасности, указывая на виновницу случившегося.

Девушки сидели высоко на трибунах, поэтому Валерий Меладзе, который в этот момент находился на сцене, не видел происходящего.

Что стало причиной скандала – до конца неизвестно. Окружающие говорили, что одна из девушек вела себя некультурно, и ей сделали замечание. В результате все переросло в драку.

Ранее сообщалось, что Меладзе несколько раз поймали на превышении скорости в центре Москвы.