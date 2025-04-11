Большой концерт Меладзе в России не состоится

"Это все смешно!": большой концерт Меладзе в России не состоится
Валерий Меладзе. Фото: АГН "Москва"
Пока артист не готов возвращаться на российские площадки

В этом году Валерий Меладзе празднует 60-летний юбилей, и, как это заведено у артистов, к такой дате принято традиционно устраивать большие сольные концерты. После того, как исполнитель "Актрисы" начал понемногу возвращаться в Россию в прошлом году, пошли слухи, что он готовится дать масштабное представление для зрителей в Москве – якобы подготовка к мероприятию уже в самом разгаре.

Журналисты решили поинтересоваться у концертного директора певца, насколько правдивы эти слухи, и Сергей Луппов был категоричен в своем ответе.

"Это просто слухи. Смысл об этом вообще разговаривать? Я его не вижу! Это все смешно!" – заявил он.

В последнее время новости о возможном возобновлении гастрольной деятельности Меладзе в России появляются регулярно, однако ни одна из них не нашла подтверждения. Поэтому вероятно, что большой юбилейный концерт артиста в стране не состоится.

Сейчас Валерий Меладзе выступает преимущественно в Европе и США, а проживает вместе со своей супругой Альбиной Джанабаевой в Испании. В Москве у него осталась мать и могила отца – он регулярно приезжает, чтобы их проведать.

Ранее стало известно, что на концерте Меладзе в Европе случился дебош.

Источник: Абзац
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