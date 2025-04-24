Названа сумма гонорара ведущей Первого канала Зейналовой

Названа сумма гонорара ведущей Первого канала
Светлана Зейналова. Фото: соцсети
Знаменитость отлично зарабатывает

Телеведущая программы "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова зарабатывает внушительные суммы на корпоративных мероприятиях. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов, уточнив, что популярность Зейналовой у организаторов праздников объясняется не только ее ярчайшей харизмой, но и тем, что она является узнаваемым лицом федерального телевидения.

По словам продюсера, базовый гонорар звезды Первого канала начинается от 300 тысяч рублей, если речь идет о выступлениях в Москве. При этом, если мероприятие проходит за пределами столицы, сумма может увеличиться с учетом логистики и других расходов.

Сумма может меняться и за счет дополнительных условий: формата мероприятия, продолжительности участия и так далее.

Зейналова, благодаря своей медийности и опыту, пользуется стабильным спросом в сфере ивентов, где ценится профессионализм и умение работать с живой аудиторией. Как известно, многие представители шоу-бизнеса активно зарабатывает на частных мероприятиях.

Накануне в прессе появилась информация о доходах еще одного известного шоумена Сергея Светлакова. По данным СМИ, его компания заработала почти миллиард рублей за 2024 год.

Источник: Страсти ✓ Надежный источник
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