Названа сумма гонорара ведущей Первого канала Зейналовой

Знаменитость отлично зарабатывает

Телеведущая программы "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова зарабатывает внушительные суммы на корпоративных мероприятиях. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов, уточнив, что популярность Зейналовой у организаторов праздников объясняется не только ее ярчайшей харизмой, но и тем, что она является узнаваемым лицом федерального телевидения.

По словам продюсера, базовый гонорар звезды Первого канала начинается от 300 тысяч рублей, если речь идет о выступлениях в Москве. При этом, если мероприятие проходит за пределами столицы, сумма может увеличиться с учетом логистики и других расходов.

Сумма может меняться и за счет дополнительных условий: формата мероприятия, продолжительности участия и так далее.

Зейналова, благодаря своей медийности и опыту, пользуется стабильным спросом в сфере ивентов, где ценится профессионализм и умение работать с живой аудиторией. Как известно, многие представители шоу-бизнеса активно зарабатывает на частных мероприятиях.

Накануне в прессе появилась информация о доходах еще одного известного шоумена Сергея Светлакова. По данным СМИ, его компания заработала почти миллиард рублей за 2024 год.