На 15 лет моложе: появилось фото нового ухажера Брежневой

Экс-солистка "ВИА Гры" увлеклась участником шоу бывшего мужа

Вера Брежнева после развода с Константином Меладзе решила закрутить роман с парнем помоложе и покрасивее – артистка нашла себе молодого человека модельной внешности, который младше ее на 15 лет. Знаменитость скрывает личность своего возлюбленного, однако пытливым сетевым расследователям удалось узнать о нем подробности.

Оказалось, что избранником Брежневой является манекенщик из Киева Иван Козак. Ему 28 лет. Парень сам хвастался перед знакомыми, что встречается со знаменитой солисткой "ВИА Гры".

"Недолго думая, не тратила время зря, а нашла себе нового жеребца", – рассказал украинский блогер Богдан Беспалов.

По его словам, с ним Вера состояла в интимных отношениях после того, как снова переехала в Киев. Знакомство с Иваном у нее состоялось давно – еще во время проекта "Хочу к Меладзе". Также модель снимался у нее в клипе "Розовый дым".

При этом сейчас поговаривают, что Козак был лишь мимолетным увлечением Брежневой. Как известно, ранее она состояла в отношениях только с богатыми и влиятельными мужчинами. Недавно ее заметили в комании известного украинского банкира, с которым сейчас приписывают роман.

Ранее стало известно, что 15-летнюю дочь Веры Брежневой задержали в аэропорту.