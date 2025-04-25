Мачеха жестко высказалась о поведении Волочковой перед свадьбой дочери

Артистка публично унизила собственного ребенка

Скандал вокруг предстоящей свадьбы Ариадны Волочковой, которую организовывает мать девочки, набирает обороты. Накануне торжества балерина сделала множество резких заявлений в адрес родной дочери и ее жениха, из-за чего мероприятие оказалось под угрозой срыва.

По словам Анастасии, в этот брак она совершенно не верит и полагает, что дочь разведется с избранником буквально через год. Поэтому и венчаться в храме им не следует. Также артистка резко высказалась о Никите Григоряне и его семье. Дополнительно желание Ариадны быть главной на торжестве и не приглашать на него представителей СМИ невероятно оскорбило знаменитость, которая полагает, что наследница конкурирует с ней за популярность.

Высказывания Волочковой прокомментировала Елена Николаева, мачеха Ариадны, с которой девочка находится в более близких отношениях, чем с матерью. Ведущая подчеркнула, что невеста не хотела шикарной свадьбы, а все слова балерины в адрес дочери вызывают у нее невероятное возмущение.

"Испанский стыд, простите! Комментировать это – ну за гранью", – сказала она.

Николаева отметила, что, вопреки желанию Волочковой, Ариадна и Никита уже обвенчались, и мать на это мероприятие девочка приглашать не стала по понятным всем причинам.

Ранее нарколог заявил о повреждении мозга у Анастасии Волочковой из-за алкоголизма.