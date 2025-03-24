Лолита рассказала, как должны пройти ее похороны

Как пройдут похороны Лолиты: тело кремировать, прах развеять
Лолита. Фото: Феликс Грозданов/"Утро.ру"
У знаменитости не будет конкретного места захоронения

Популярная российская исполнительница Лолита Милявская поделилась с близкими своей последней волей – артистка не хочет быть похороненной на каком-либо кладбище. По словам звезды, ей ближе идея кремации, а прах она просит развеять, не оставляя конкретных памятных мест.

Исполнительница пояснила, что не выносит тесноты даже в теории: столичные кладбища, по ее оценке, уже переполнены. Звезда заявила, что не желает, чтобы по ее могиле "ходили через голову". Свое решение она объяснила просто: считает, что место на знаковых кладбищах должны занимать по-настоящему значимые государственные личности, а себя к ним она не относит.

Также артистка добавила, что для недоброжелателей у нее есть отдельный пункт в завещании. Она пошутила, что специально завещала спустить одну пробирку с прахом в унитаз – чтобы доставить хейтерам удовольствие.

Такой откровенный и дерзкий подход – в характере Милявской. Судя по всему, после смерти, как и при жизни, знаменитость хочет остаться свободной и эпатажной.

К слову, ранее певица устроила грандиозную истерику после повышения пенсии.

Источник: Шоу "Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник
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