Власти объяснили отмену концерта Лолиты в Костроме

Власти объяснили отмену Лолиты после заявления МИД
Лолита Милявская. Фото: АГН "Москва"
Последние несколько месяцев у звезды большие проблемы

Концерт Лолиты в Костроме, запланированный на 24 марта, было решено отменить. Как объяснили региональные власти, на такой шаг пошли из-за обращений, которые на регулярной основе поступали в местный департамент культуры, с просьбой не дать артистке выступить в городе.

В особенности в администрации прислушались к словам ярославского общественника, заявившего об "острых" и "язвительных" высказываниях Милявской со сцены на других представлениях. 

"Решение принято с учетом общественного мнения, изложенного в обращениях граждан, опубликованных в сети Интернет и поступающих в адрес департамента культуры Костромской области и в адрес ОГБУК "Концертно-выставочный центр "Губернский"", – ответил департамент культуры Костромской области.

Жителям города напомнили, что они могут вернуть потраченные деньи за билет. До этого у Лолиты сорвались концерты в Казани, Перми, Ульяновске, Волгограде и других городах. Сама знаменитость указывает, что против нее ведут намеренную работу, чтобы подвергнуть отмене.

При этом ранее в российском МИД комментировали происходящее с карьерой Милявской. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что никакого запрета в ее отношении нет, и, более вероятно, что концерты срываются из-за черной полосы в жизни певицы.

Ранее стало известно, как пройдут похороны Лолиты.

Источник: Top24.news
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